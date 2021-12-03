Шунин оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России
Голкипер московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин поделился ожиданиями от выступления национальной команды в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
Первый соперник россиян - Польша (24 марта). В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина встретятся со Швецией или Чехией (29 марта).
"У нас хорошая сетка, соперники примерно одного, нашего уровня. Уверен, мы поборемся. Левандовски - топ, один из лучших нападающих мира, но всегда важна игра команды, а не одного футболиста. Круто, что оба матча сборная может сыграть при своих болельщиках. Если получится собрать полные трибуны, это ещё добавит уверенности и сил", - сказал Шунин.
На счету вратаря "Динамо" 13 матчей в составе сборной и 15 пропущенных голов.
Не пропустите: Защитник "Крыльев Советов" Чернов: "Конечно, давно бы вызвал себя в сборную России". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Винисиус - о Роналду: "Номер один"
-
1
Шунин оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России
-
1
В "Зените" определились с будущим Семака
-
1
Рангник назвал свою главную задачу в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Фанаты ЦСКА: "Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба"
-
Линекер отреагировал на 800-й гол в карьере Роналду
-
"Ливерпуль" хочет купить Бензема
-
"Фламенго" нацелился на защитника "Зенита"
-
Бруну Фернандеш оценил тренерский потенциал Каррика
-
Защитник "Крыльев Советов" Чернов: "Конечно, давно бы вызвал себя в сборную России"
-
Роналду прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Арсеналом"
-
Фанаты "Динамо" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА
-
"Барселона" намерена зимой усилить атаку двумя игроками
-
Азмун прояснил ситуацию со своим будущим в "Зените"
-
Два бразильских клуба ведут борьбу за защитника "Спартака" Айртона
-
Оуэн ярко отреагировал на дубль Роналду в матче с "Арсеналом"
-
"Атлетико Минейро" впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии
-
Бруну Фернандеш провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Зенита" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА
-
Салах побил рекорд Анри в АПЛ