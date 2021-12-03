Шунин оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России

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Шунин оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России

Фото инстаграм Антона Шунина

Голкипер московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин поделился ожиданиями от выступления национальной команды в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Первый соперник россиян - Польша (24 марта). В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина встретятся со Швецией или Чехией (29 марта).

"У нас хорошая сетка, соперники примерно одного, нашего уровня. Уверен, мы поборемся. Левандовски - топ, один из лучших нападающих мира, но всегда важна игра команды, а не одного футболиста. Круто, что оба матча сборная может сыграть при своих болельщиках. Если получится собрать полные трибуны, это ещё добавит уверенности и сил", - сказал Шунин.

На счету вратаря "Динамо" 13 матчей в составе сборной и 15 пропущенных голов.

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