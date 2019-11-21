Шунин - первый голкипер в истории сборной России, не пропустивший в официальном матче

Голкипер сборной России Антон Шунин стал первым вратарем, который не пропустил ни одного гола в рамках отбора Евро-2020.

Футболист играл в национальной команде в матче с Сан-Марино (5:0). Отметим, это был его первый матч за сборную в официальной встрече.

Впервые голкипер был вызван в сборную России в 2007 году.

Напомним, что национальная команда финишировала на втором месте в группе, набрав 24 очка.

Шунин также является воспитанником и капитаном московского "Динамо".

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