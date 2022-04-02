Шунин поделился мнением о расширении РПЛ

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Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин поделился мнением о возможном расширении российской премьер-лиги до 18 команд.

"Если рассуждать по-спортивному, то нужно принимать закон, но он не должен вступать в силу в этом сезоне. Если он принимается, то действовать он должен со следующего сезона. Если сейчас окажется так, что две команды не вылетят, а две команды поднимутся – наверное, это будет не совсем справедливо.

Когда мы с "Динамо" вылетали (в сезоне-2015/16 - прим.), было много разговоров о том, что лигу могут расширить. Я очень на это надеялся, потому что момент был тяжелый, мы действительно играли плохо, и до последнего не верилось, что "Динамо" может вылететь.

С другой стороны, если у нас не будет матчей сборной, Лиги чемпионов, Лиги Европы, то получится, что у нас слишком мало команд и слишком длинный сезон. Возможно, в этой ситуации лучше, чтобы было больше команд", - сказал Шунин.

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