Шунин подвёл итоги матчей сборной России в Лиге Наций

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Шунин подвёл итоги матчей сборной России в Лиге Наций

Вратарь московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин поделился впечатлениями после двух игр национальной команды в групповом этапе Лиги Наций.

"Мы хорошо поработали на этом сборе. Прошёл почти год после Сан-Марино - нужно было заново сыграться. Не всё прошло гладко, конечно, но главное - результат. Через месяц продолжим. Болейте за нас, пусть даже у экранов. Надеюсь, скоро увидимся!" - написал футболист в инстаграме.

Напомним, что россияне одержали две победы - над Сербией дома (3:1) и Венгрией в гостях (3:2).

Шунин провёл оба матча по 90 минут, пропустив в них три гола.

Не пропустите: Черчесов оценил игру Шунина в матче с Сербией. | http://soccernews.ru
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