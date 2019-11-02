Шунин провёл 250-й матч за "Динамо"

Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин достиг серьёзной отметки по количеству сыгранных матчей.

Поединок 15-го тура РПЛ против "Ахмата" стал для 32-летнего футболиста 250-м в составе "бело-голубых".

Шунин является воспитанником "Динамо" и всю карьеру провёл в столичном клубе.

В 250 матчах голкипер пропустил 263 гола.

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