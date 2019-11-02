Шунин провёл 250-й матч за "Динамо"
Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин достиг серьёзной отметки по количеству сыгранных матчей.
Поединок 15-го тура РПЛ против "Ахмата" стал для 32-летнего футболиста 250-м в составе "бело-голубых".
Шунин является воспитанником "Динамо" и всю карьеру провёл в столичном клубе.
В 250 матчах голкипер пропустил 263 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|15
|30
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13