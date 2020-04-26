Голкипер "Динамо" Антон Шунин рассказал, чем занимается на карантине, вызванном коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

"Во время карантина разобрал гараж. До этого там была куча хлама после строительства дома. Планирую обустроить его как следует, сделать полки для хранения вещей.

Стал чаще смотреть кино. Люблю старые фильмы: "1+1", "Волк с Уолл стрит", "Миллионер из трущоб", "Власть". Из последнего очень понравились "Джентльмены".

Не люблю отвлекаться от просмотра, но жена рядом каждый раз задает тысячу вопросов (смеется)", - рассказал Шунин.

Напомним, розыгрыш РПЛ прерван из-за пандемии коронавируса как минимум до 31 мая.

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