Шунин рассказал, что в 20 лет мог стать игроком "Локомотива"
Голкипер "Динамо" Антон Шунин в интервью ютуб-каналу "КраСава" рассказал, что в молодости мог стать игроком "Локомотива".
По словам игрока, "железнодорожники" предлагали голкиперу 100 тысяч долларов.
"Я тогда только начал свой путь в профессиональной команде. На тот момент мне предлагали действительно большие деньги. Честно сказать, я никогда не смотрел на деньги, они не были в приоритете. Возможно, потому я всю жизнь играю в "Динамо". Не потому, что “Динамо” мне предлагает меньше денег, чем кто-то другой, возможно, просто другие ценности.
Жалею ли? Говорят, хорошо там, где нас нет. Когда я приезжаю в сборную, мы разговариваем с ребятами, и каждый говорит, что есть какие-то проблемы. Есть проблемы в каждой команде. Как было бы, если бы я ушёл в "Локомотив" или любую другую команду — неизвестно. Может, я уже закончил бы с футболом, а может, был бы где-то в Европе. Я не могу об этом говорить и рассуждать, я здесь нахожусь и рад своей карьере, тому, что у меня есть", - рассказал футболист.
Ранее стало известно, что Шунин из-за простуды пропустит матчи сборной России.
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