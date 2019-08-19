Шунин рассказал, как идёт процесс восстановления после травмы

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Шунин рассказал, как идёт процесс восстановления после травмы

Голкипер "Динамо" Антон Шунин рассказал, как проходит его восстановление, после повреждения в матче с "Зенитом" (1:2).

"Время, чтобы поправиться, мне ещё нужно, но всё идёт по плану. Боль ушла, с каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше, уже делаю упражнения на ноги. Сейчас важно не форсировать восстановление, организм не обманешь. Скоро я вернусь на поле, очень жду этого момента. Когда травмы, то тяжело одновременно быть в команде, но в то же время заниматься отдельно", - сказал Шунин.

Напомним, вчера, 18 августа, "Динамо" потерпел поражение в матче 6-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:2).

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