Шунин рассказал, как идёт процесс восстановления после травмы

Голкипер "Динамо" Антон Шунин рассказал, как проходит его восстановление, после повреждения в матче с "Зенитом" (1:2).



"Время, чтобы поправиться, мне ещё нужно, но всё идёт по плану. Боль ушла, с каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше, уже делаю упражнения на ноги. Сейчас важно не форсировать восстановление, организм не обманешь. Скоро я вернусь на поле, очень жду этого момента. Когда травмы, то тяжело одновременно быть в команде, но в то же время заниматься отдельно", - сказал Шунин.

Напомним, вчера, 18 августа, "Динамо" потерпел поражение в матче 6-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:2).

А еще: Самедов оценил шансы "Спартака" и ЦСКА на победу в дерби| http://soccernews.ru