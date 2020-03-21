Шунин рассказал, как проводит время на карантине

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о своем досуге во время приостановки чемпионата.

"Мы с семьей находимся за городом, самоизолировались на даче. Дом в зоне отдыха, поэтому кроме нас тут никого нет. Зато есть тренажерный зал. Я занимаюсь один раз в день для поддержания формы.

Пока на улицу не выхожу, однако , скоро начну бегать по лесу. Я счастлив, что появилось время побыть с семьей. Продукты есть, сидим дома, недавно посмотрели фильм "Вчера". Теперь жена варит борщ, а я занимаюсь своими делами", - рассказал Шунин.

В этом сезоне Шунин провел 17 матчей, в которых пропустил 15 голов.

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