Шунин рассказал о переменах в "Динамо" с приходом нового главного тренера

Голкипер "Динамо" Антон Шунин в интервью ютуб-каналу "КраСава" рассказал, как узнал о том, что Сандро Шварц назначен новым главным тренером.

"В первую очередь хочу сказать, что когда еще главный тренер не подписал контракт и мы в этот момент находились в сборной, я готовился к игре и выезду на стадион "Динамо" против Турции, пришла смс на английском языке. Я так просто кинул взгляд, не люблю в телефоне читать сообщения перед игрой. И когда уже теория, установка прошла, мы садимся в автобус, я вижу, там английский какой-то текст. Я начинаю переводить - и вижу, что это главный тренер написал: "Привет, я - ваш главный тренер".

Его еще не объявили, не назначили. Он написал: "Привет, я - ваш главный тренер, сегодня буду смотреть вас и желаю вам удачи". Для меня это было удивительно, что он проявил желание - его еще не назначили, и это был классный момент", - сказал Шунин.

Напомним, Шварц возглавил "Динамо" около месяца назад, сменив на посту Кирилла Новикова.

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