Шунин рассказал о последствиях ухода легионеров из РПЛ

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Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал, какие на его взгляд последствия приведет за собой отъезд легионеров из РПЛ.

"Всегда есть плюсы и минусы. Плюс, что в составе появляется больше молодых игроков. Но у нас и до всей этой ситуации были молодые ребята, которые уже показывают хорошую игру и даже попадают в сборную.

Конечно, в плане скоростей и индивидуального мастерства российский чемпионат будет проигрывать, но у нас появится больше молодежи", – сказал Шунин.

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