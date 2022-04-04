Шунин рассказал о последствиях ухода легионеров из РПЛ
Фото: твиттер Шунина\Автор неизвестен
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал, какие на его взгляд последствия приведет за собой отъезд легионеров из РПЛ.
"Всегда есть плюсы и минусы. Плюс, что в составе появляется больше молодых игроков. Но у нас и до всей этой ситуации были молодые ребята, которые уже показывают хорошую игру и даже попадают в сборную.
Конечно, в плане скоростей и индивидуального мастерства российский чемпионат будет проигрывать, но у нас появится больше молодежи", – сказал Шунин.
Также не пропустите: Салах может продлить контракт с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Индзаги рассказал, что отказался от продления контракта с "Интером"
-
"Реал" и английский клуб заинтересованы в Пау Торресе
-
Индзаги высказался насчет победы над "Ювентусом"
-
Хави прокомментировал победу над "Севильей"
-
Луи ван Гал рассказал, что у него рак
-
Араухо высказался касательно своего контракта с "Барселоной"
-
Аллегри прокомментировал поражение от "Интера"
-
"Лестер" готов продать Мэддисона. Названа цена
-
Шунин рассказал о последствиях ухода легионеров из РПЛ
-
Педри прокомментировал победу над "Севильей" и свой гол
-
"Тоттенхэм" - самая результативная команда АПЛ в 2022 году
-
Мбаппе высказался о своем будущем
-
Главные новости дня: 3 апреля
-
Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 30-го тура Лиги 1
-
1
Голы Месси, Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ крупную победу в Лиге 1
-
"Барселона" вырвала победу у "Севильи" в Ла Лиге
-
"Интер" обыграл "Ювентус" в Серии А
-
"Атлетик" обыграл "Эльче", "Бетис" разгромил "Осасуну", а "Валенсия" сыграла вничью с "Кадисом"
-
Потери "Зенита" и ЦСКА, успех "Динамо", неудача "Спартака": результаты 23-го тура РПЛ
-
"Зенит" не сумел победить "Сочи" в РПЛ