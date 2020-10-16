Шунин рассказал о своих отношениях с Акинфеевым
Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин в преддверии дерби с ЦСКА ответил на вопрос о взаимоотношениях с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.
"Противостояние бывшего и нынешнего вратарей сборной России? Меня в первую очередь интересуют дела моей команды. С Игорем у нас хорошие отношения, мы вместе были в сборной, общаемся при встрече", - сказал Шунин.
Матч ЦСКА - "Динамо" состоится в ближайшее воскресенье в 16:30 по московскому времени.
Шунин является основным вратарём сборной России в Лиге Наций - он полностью провёл все 4 матча текущего розыгрыша, пропусти в них 4 гола.
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