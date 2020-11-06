Шунин с симптомами ОРВИ изолирован от "Динамо"

"Динамо" отчиталось перед РПЛ о ситуации с коронавирусом в команде накануне игры с "Локомотивом".

"Динамо" сообщило, что по результатам лабораторного тестирования, которое проводилось с 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания коронавирусом среди футболистов не обнаружено.

Однако из-за симптомов ОРВИ голкипер Антон Шунин был изолирован от команды", - заявили в РПЛ.

В этом сезоне Шунин провел 14 игр, в которых пропустил 12 голов. Отметим, что Шунин был вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

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