Шунин сыграл 200-й матч за "Динамо"

Теги антон шуниндинамо москва

Шунин сыграл 200-й матч за "Динамо"

Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин принял участие в матче 20-го тура чемпионата России против "Анжи".

Как сообщает официальный твиттер клуба, эта игра стала для 30-летнего стража ворот 200-й в составе "бело-голубых".

Фото: Юбилейная футболка Шунина

Отметим, что Шунин является воспитанником "Динамо" и выступает за основную команду с 2007 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Рубин 20 23
11 Динамо Москва 20 22
12 Ростов 19 22
13 Амкар 19 21
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов