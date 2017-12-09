Шунин сыграл 200-й матч за "Динамо"

Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин принял участие в матче 20-го тура чемпионата России против "Анжи".

Как сообщает официальный твиттер клуба, эта игра стала для 30-летнего стража ворот 200-й в составе "бело-голубых".

Фото: Юбилейная футболка Шунина

Отметим, что Шунин является воспитанником "Динамо" и выступает за основную команду с 2007 года. | http://soccernews.ru