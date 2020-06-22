Шунин: "Вопрос о переносе матча с "Краснодаром" решился за 10 минут. Это фейр-плей, и это круто"

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Шунин: "Вопрос о переносе матча с "Краснодаром" решился за 10 минут. Это фейр-плей, и это круто"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин поблагодарил "Краснодар" за то, что клуб согласился перенести матч 23-го тура РПЛ.

Напомним, из-за обнаружения коронавируса у игроков московского клуба, команда заперлась на базе на карантин. Матч с "Краснодаром" перенесен на 19 июля. 

"Третий день наша команда сидит на карантине в Новогорске, тренируется в Zoom и ждет, что будет дальше. Но сейчас не об этом.

От лица всей команды - спасибо "Краснодару" и лично Сергею Галицкому.

Когда речь зашла о переносе матча, "Краснодар" сразу дал добро. Вопрос решился за 10 минут. Иначе на игру пришлось бы лететь нашей молодежке, которая до этого не тренировалась ни дня.

Это фейр-плей, и это круто. Ждем честной мужской борьбы 19 июля", - написал футболист в инстаграме.

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