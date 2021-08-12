Шунин вспомнил, как лишился места в стартовом составе сборной России на Евро-2020

Фото инстаграм Антона Шунина

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин признался, что для него стала неожиданностью замена на Матвея Сафонова в преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

"Игру с Бельгией мы разбирали на короткой теории с Гинтарасом [Стауче]. Всегда критично обсуждаем каждый момент, каждый гол – думаем, что можно было сделать иначе, чтобы не пропустить. Здесь всё было, как обычно – штатный разбор. По-моему, второй гол мы вообще не трогали. На установке перед матчем с финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал. Готовился, не подозревая, что не буду играть. "Впереди два матча, всё ещё можно исправить", – мысли были только такие. Был готов на сто процентов.

Когда узнал про замену, старался принести Матвею пользу. Я поддерживал его и делал всё, чтобы обеспечить комфорт. Качественно размять перед игрой, как следует побить по воротам – это тоже имеет значение. Все личные эмоции из-за того, что не буду играть, убрал в сторону. Хотел быть максимально полезным команде. Все ждали выхода сборной из группы, продолжения борьбы в плей-офф.

Решение Черчесова комментировать я не в праве. Тренер несёт ответственность, в том числе перед командой – это его выбор. В Копенгагене Сафонов выручил в нескольких моментах. Обсуждать пропущенные им голы я не буду, с моей стороны некорректно раздавать оценки", - сказал страж ворот "бело-голубых".

Шунин сыграл с Бельгией и пропустил 3 гола. Сафонов сначала провёл сухой матч против Финляндии, а потом пропустил четырежды от Дании.

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