Шунин высказался о российских тренерах

Фото: инстаграм Шунина/Автор неизвестен

Голкипер "Динамо" и сборной России Антон Шунин в шоу Sports.ru высказался о работе с российскими тренерами.

– С каким бы тренером хотел бы поработать?

– Из российских тренеров я почти со всеми поработал, за исключением Карпина и Слуцкого. Я думаю, что еще, возможно, удастся поработать с одним из этих тренеров. Из иностранных – Пеп Гвардиола, может быть.

– Почему Черчесов самый крутой?

– Потому что он тренер сборной России, – заявил Шунин.

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