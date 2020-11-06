Шунин высказался о сравнениях с Буффоном
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о своём отношении к тому, что его называют "русским Буффоном".
"Это большая лесть. Буффон - вратарь мирового уровня, который почти всю жизнь провёл в одном клубе. Наверное, это единственное, что нас объединяет, ха-ха. Я всю жизнь в "Динамо" - наверное, так и должно быть. Не сравниваю себя с Буффоном - лишь надеюсь, что смогу как можно дольше приносить пользу своему клубу", - сказал Шунин.
33-летний вратарь является воспитанником "Динамо", за основную команду сыграл 278 матчей и пропустил 289 голов.
42-летний Буффон почти всю карьеру провёл в "Ювентусе", за исключением одного сезона в ПСЖ и нескольких лет в "Парме".
Не пропустите: Шунин назвал клубы, которые интересовались им в течение карьеры. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
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