Шунин высказался о сравнениях с Буффоном

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о своём отношении к тому, что его называют "русским Буффоном".

"Это большая лесть. Буффон - вратарь мирового уровня, который почти всю жизнь провёл в одном клубе. Наверное, это единственное, что нас объединяет, ха-ха. Я всю жизнь в "Динамо" - наверное, так и должно быть. Не сравниваю себя с Буффоном - лишь надеюсь, что смогу как можно дольше приносить пользу своему клубу", - сказал Шунин.

33-летний вратарь является воспитанником "Динамо", за основную команду сыграл 278 матчей и пропустил 289 голов.

42-летний Буффон почти всю карьеру провёл в "Ювентусе", за исключением одного сезона в ПСЖ и нескольких лет в "Парме".

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