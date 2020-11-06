Шунин высказался о сравнениях с Буффоном

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Шунин высказался о сравнениях с Буффоном

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о своём отношении к тому, что его называют "русским Буффоном".

"Это большая лесть. Буффон - вратарь мирового уровня, который почти всю жизнь провёл в одном клубе. Наверное, это единственное, что нас объединяет, ха-ха. Я всю жизнь в "Динамо" - наверное, так и должно быть. Не сравниваю себя с Буффоном - лишь надеюсь, что смогу как можно дольше приносить пользу своему клубу", - сказал Шунин.

33-летний вратарь является воспитанником "Динамо", за основную команду сыграл 278 матчей и пропустил 289 голов.

42-летний Буффон почти всю карьеру провёл в "Ювентусе", за исключением одного сезона в ПСЖ и нескольких лет в "Парме".

Не пропустите: Шунин назвал клубы, которые интересовались им в течение карьеры. | http://soccernews.ru
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