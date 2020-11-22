Шунин: "Зобнину повезло, что мяч отскочил к нему. Моя задача была просто отбить удар"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин высказался по поводу матча 15-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).

"Сэйв после удара Зобнина в первом тайме, когда я перевел мяч в штангу, придал сил. Чувствуешь себя в игре после трех недель перерыва, а команда заряжается уверенностью. Хорошо, что моменты возникают и удается выручать – без этого было бы неинтересно.

Пропущенный гол? Зобнин обвел несколько наших игроков, вывалился в штрафную на убойную позицию, но после первого удара я успел сложиться. Непростой момент для вратаря - в такой ситуации не думаешь, куда именно будет отскок, задача была просто отбить удар.

Зобнину повезло, что мяч снова оказался у него, и он смог сравнять счет.

Видел слова Овечкина о том, что "Динамо" поборется за чемпионство. Такой настрой и должен быть - всегда нужно ставить максимальные цели, для этого мы и играем. А там посмотрим", - сказал Шунин.

"Спартак" остался на на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. "Динамо" с 27 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.

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