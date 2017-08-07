Шупо-Мотинг близок к переходу в "Сток Сити"

Известный камерунский полузащитник Эрик Максим Шупо-Мотинг в ближайшее время станет игроком "Сток Сити", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб уже согласовал с футболистом условия трехлетнего контракта. В данный момент хавбек является свободным агентом, поэтому достанется "гончарам" бесплатно.

В минувшем сезоне 28-летний Шупо-Мотинг выступал за "Шальке", провел 23 матча в Бундеслиге, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Сток Сити" включился в борьбу за Лемина. | http://soccernews.ru