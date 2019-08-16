Шупо-Мотинг близок к уходу из ПСЖ
Нападающий ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг, скорее всего, сменит команду до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижский клуб готов отдать 30-летнего футболиста в аренду "Лечче".
Теперь итальянцам необходимо согласовать условия личного контракта с самим камерунцем.
Шупо-Мотинг перешёл в ПСЖ год назад на правах свободного агента. В его активе 31 матч, 3 гола и 2 ассиста.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.
Не пропустите: В ПСЖ прокомментировали информацию об отстранении Неймара от тренировок. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кулибали мог этим летом стать самым дорогим защитником в истории
-
"Спартак" попросил перенести время начала матча 7-го тура РПЛ с "Крыльями Советов"
-
"Милан" намерен усилиться немецким хавбеком
-
Караваев отреагировал на слухи о возможном переходе в "Зенит"
-
1
Азар купил элитный дом в Мадриде (фото)
-
Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА
-
Неймар готов терять 15 миллионов евро ежегодно ради возвращения в "Барселону"
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"
-
Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал решение суда по разделу имущества
-
Шупо-Мотинг близок к уходу из ПСЖ
-
"Фламенго" опубликовал заявление о переговорах с Балотелли
-
Цорн оценил игру Шюррле в составе "Спартака"
-
"Сочи" может подписать экс-игрока "Рубина" и ЦСКА
-
1
"Реал" взял кредит на трансфер Неймара
-
Сутормин рассказал об адаптации в "Зените"
-
Ласина Траоре определился с новым клубом
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Известный форвард пропустит полгода из-за серьезной болезни
-
Американская футболистка потребовала платить женщинам наравне с мужчинами
-
1
"Зенит" может купить воспитанника ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17