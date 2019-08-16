Шупо-Мотинг близок к уходу из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг, скорее всего, сменит команду до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижский клуб готов отдать 30-летнего футболиста в аренду "Лечче".

Теперь итальянцам необходимо согласовать условия личного контракта с самим камерунцем.

Шупо-Мотинг перешёл в ПСЖ год назад на правах свободного агента. В его активе 31 матч, 3 гола и 2 ассиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

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