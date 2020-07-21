Шупо-Мотинг мастерски обыграл Неймара на тренировке ПСЖ

Теги псжнеймарэрик максим шупо-мотинг

Шупо-Мотинг мастерски обыграл Неймара на тренировке ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эрик-Максим Шупо-Мотинг на тренировке клуба пробросил мяч между ног бразильскому форварду Неймару.

Данный эпизод вызвал смех у футболистов парижского клуба, которые сейчас готовятся к возобновлению Лиги Чемпионов. 12 августа ПСЖ в 1/4 финала встретится с итальянской "Аталантой".

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 31-летнего Шупо-Мотинга пять забитых мячей и одна голевая передача в 17 поединках.

Не пропустите: ПСЖ продолжает вести переговоры с Неймаром о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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