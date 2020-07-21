Шупо-Мотинг мастерски обыграл Неймара на тренировке ПСЖ
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эрик-Максим Шупо-Мотинг на тренировке клуба пробросил мяч между ног бразильскому форварду Неймару.
Данный эпизод вызвал смех у футболистов парижского клуба, которые сейчас готовятся к возобновлению Лиги Чемпионов. 12 августа ПСЖ в 1/4 финала встретится с итальянской "Аталантой".
Neymar pouco inspirado no treino de hoje... deu aquela ️️ no Choupo-Moting!— BMFC (@brasilmundialfc) July 20, 2020
Em menos de um mês, tem a reta final da Champions!
pic.twitter.com/RueRj0h0tk
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 31-летнего Шупо-Мотинга пять забитых мячей и одна голевая передача в 17 поединках.
Не пропустите: ПСЖ продолжает вести переговоры с Неймаром о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13