Шупо-Мотинг мастерски обыграл Неймара на тренировке ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эрик-Максим Шупо-Мотинг на тренировке клуба пробросил мяч между ног бразильскому форварду Неймару.

Данный эпизод вызвал смех у футболистов парижского клуба, которые сейчас готовятся к возобновлению Лиги Чемпионов. 12 августа ПСЖ в 1/4 финала встретится с итальянской "Аталантой".

Neymar pouco inspirado no treino de hoje... deu aquela ️️ no Choupo-Moting!



Em menos de um mês, tem a reta final da Champions!



pic.twitter.com/RueRj0h0tk — BMFC (@brasilmundialfc) July 20, 2020

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 31-летнего Шупо-Мотинга пять забитых мячей и одна голевая передача в 17 поединках.

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