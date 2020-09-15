Шупо-Мотинг не хочет продлить контракт с ПСЖ
Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг не хочет продлить контракт с ПСЖ, утверждает Goal.
По данным источника, 31-летний игрок отказал клубу, предложившему новое соглашение до 2021 года.
На данный момент Шупо-Мотинг является свободным агентом. В сентябре истек срок контракт футболиста
В минувшем сезоне футболист сыграл во всех матчах Лиги Чемпионов и забил победный гол в 1/4 финала в ворота "Аталанты" (2:1).
Не пропустите: Спортивный директор ПСЖ ярко высказался о Мбаппе и Неймаре| http://soccernews.ru
главное
-
ПАОК обыграл "Бенфику" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
Киевское "Динамо" победило АЗ в матче отборочного раунда Лиги Чемпионов
-
Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри"
-
Трансфер Суареса в "Ювентус" сорвался. Футболист не успеет оформить необходимые документы
-
Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом"
Лента новостей
-
"Монпелье" обыграл "Лион" в перенесенном матче 1-го тура Лиги 1
-
Луческу прокомментировал победу "Динамо" Киев в матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ
-
Алаба высказался о продлении контракта с "Баварией"
-
1
"Гент" обыграл "Рапид" и встретится с киевским "Динамо" за право остаться в Лиге Чемпионов
-
Агент Бэйла подтвердил, что "Реал" ведет переговоры с "Тоттенхэмом" о переходе игрока
-
1
Шупо-Мотинг не хочет продлить контракт с ПСЖ
-
"Краснодар" поспорит с ПАОКом за выход в группу Лиги Чемпионов
-
1
ПАОК обыграл "Бенфику" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
Евсеев оценил игру Кругового в матче "Зенит" - "Арсенал"
-
1
Коста и Ариас вернулись в общую группу "Атлетико" после излечения от коронавируса
-
1
Ракитич помог "Севилье" обыграть "Леванте" в товарищеском матче
-
Киевское "Динамо" победило АЗ в матче отборочного раунда Лиги Чемпионов
-
1
В "Роторе" новых случаев заражения коронавирусом не выявлено
-
Президент "Лиона" отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Депаю
-
Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри"
-
1
Левандовски: "Это будет самый сложный сезон в нашей жизни"
-
Аршавин высказался о результатах Кругового и Мостового в "Зените"
-
Защитник "Вольфсбурга" Тиссеран стал игроком "Фенербахче"
-
"Он не расист". Виллаш-Боаш встал на защиту игрока "Марселя" Гонсалеса
-
"Интер" в контрольном матче разгромил "Лугано"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13