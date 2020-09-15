Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг не хочет продлить контракт с ПСЖ, утверждает Goal.

По данным источника, 31-летний игрок отказал клубу, предложившему новое соглашение до 2021 года.

На данный момент Шупо-Мотинг является свободным агентом. В сентябре истек срок контракт футболиста

В минувшем сезоне футболист сыграл во всех матчах Лиги Чемпионов и забил победный гол в 1/4 финала в ворота "Аталанты" (2:1).

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