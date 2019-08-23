Шупо-Мотинг отказался уходить из ПСЖ

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Шупо-Мотинг отказался уходить из ПСЖ
Камерунский нападающий ПСЖ Эрик Максим Шупо-Мотинг отказался от трансфера в "Лечче", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, итальянский клуб хотел арендовать футболиста, но его не устроила предложенная зарплата. Форвард намерен остаться в стане парижан, с которыми у него действует контракт до лета 2020 года.

Видео: Эпический промах Шупо-Мотинга в матче со "Страсбуром".

30-летний Шупо-Мотинг выступает за ПСЖ с 2018 года. Всего в составе парижского клуба он провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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