Шупо-Мотинг отметился дублем в дебютном матче за "Баварию", ему дважды ассистировал другой дебютант Сарр

Новички "Баварии" Буна Сарр и Эрик Максим Шупо-Мотинг ярко дебютировали за мюнхенский клуб.

В дебютном матче против "Дюрена" (3:0), который пришелся на 1/32 финала Кубка Германии, Шупо-Мотинг отметился дублем, а ассистировал ему в обоих голах Сарр.

Напомним, что минувшим летом у Шупо-Мотинга истек контракт с ПСЖ и он перебрался в "Баварию" в качестве свободного агента.

Что касается Сарра, то "Бавария" приобрела его у "Марселя" за 10 миллионов евро.

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