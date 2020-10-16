Шупо-Мотинг отметился дублем в дебютном матче за "Баварию", ему дважды ассистировал другой дебютант Сарр
Новички "Баварии" Буна Сарр и Эрик Максим Шупо-Мотинг ярко дебютировали за мюнхенский клуб.
В дебютном матче против "Дюрена" (3:0), который пришелся на 1/32 финала Кубка Германии, Шупо-Мотинг отметился дублем, а ассистировал ему в обоих голах Сарр.
Напомним, что минувшим летом у Шупо-Мотинга истек контракт с ПСЖ и он перебрался в "Баварию" в качестве свободного агента.
Что касается Сарра, то "Бавария" приобрела его у "Марселя" за 10 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20