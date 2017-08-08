Шупо-Мотинг стал игроком "Сток Сити"

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда Эрика Максима Шупо-Мотинга.

28-летний футболист заключил с "гончарами" контракт до лета 2020 года. Камерунец являлся свободным агентом, поэтому присоединился к английской команде бесплатно.

Последним клубом Шупо-Мотинга был немецкий "Шальке", цвета которого он защищал с 2014 по 2017 год.

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