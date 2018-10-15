Шустер дал совет "Реалу" касательно покупок в зимнее трансферное окно

Бывший тренер "Реала" Бернд Шустер считает, что клуб должен воздержаться от зимних трансферов.

"На их месте я бы никого не покупал в январе, потому что новому футболисту нелегко вот так войти в новую команду, тем более, если она испытывает проблемы. А если другой клуб готов отдать вам футболиста посреди сезона, то это вызывает вопросы относительно важности этого игрока для его нынешней команды.

Иногда "Реалу" не хватает лидера, однако я не думаю, что наличие Роналду значительно бы улучшило ситуацию" - приводит слова Шустера AS.

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