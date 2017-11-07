Шустер: "Приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает"

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Шустер: "Приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает"

Экс-наставник мадридского "Реала" Бернд Шустер поделился мнением о слабой результативности форвардов "сливочных" Криштиану Роналду и Карима Бензема в текущем розыгрыше Примеры.

"То, что они в данный момент не забивают, не вызывает беспокойства. Ведь забивают другие. Например, Иско и Каземиро. Но ясно, что тренеры обязаны прилагать усилия для того, чтобы нападающие вновь начали забивать. В одной игре они могут забить, в результате чего изменится всё. Очень приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает. Это присуще бомбардирам. Я работал с Раулем. Были в "Реале" и другие бомбардиры. Когда они не забивают, то почти готовы съесть тебя. Поэтому никогда не надо считать таких игроков распасовщиками или кем-то другим. Они живут голами" - цитирует Шустера AS.

В этом сезоне Роналду сыграл за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 ассиста. В активе Бензема 12 игр, 2 мяча и 2 результативных передачи. 

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