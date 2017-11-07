Шустер: "Приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает"
Экс-наставник мадридского "Реала" Бернд Шустер поделился мнением о слабой результативности форвардов "сливочных" Криштиану Роналду и Карима Бензема в текущем розыгрыше Примеры.
"То, что они в данный момент не забивают, не вызывает беспокойства. Ведь забивают другие. Например, Иско и Каземиро. Но ясно, что тренеры обязаны прилагать усилия для того, чтобы нападающие вновь начали забивать. В одной игре они могут забить, в результате чего изменится всё. Очень приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает. Это присуще бомбардирам. Я работал с Раулем. Были в "Реале" и другие бомбардиры. Когда они не забивают, то почти готовы съесть тебя. Поэтому никогда не надо считать таких игроков распасовщиками или кем-то другим. Они живут голами" - цитирует Шустера AS.
В этом сезоне Роналду сыграл за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 ассиста. В активе Бензема 12 игр, 2 мяча и 2 результативных передачи.
Не пропустите: Во время паузы на игры сборных Роналду намерен поработать над своей физической формой. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4