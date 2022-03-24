Шустер призвал Месси не возвращаться в "Барселону"
Фото твиттер ПСЖ
Бывший футболист "Барселоны" и "Реала" Бернд Шустер считает, что форварду ПСЖ Лионелю Месси не нужно возвращаться в каталонский клуб.
"В "Барсе" все запомнили Месси великолепным. Но он стареет и больше не может давать то шоу, что было раньше. Не хотелось бы видеть, как Лео освистывают или оскорбляют. Это очень неприятно.
На его месте я бы искал мотивацию в других местах. Месси ещё может провести пару хороших сезонов. Но мне не нравится сегодняшний ПСЖ. Это не та команда, которая должна находиться рядом с Лео", - приводит слова Шустера ESPN.
Напомним, что 34-летний аргентинец перешёл в ПСЖ в августе прошлого года, а до этого он всю карьеру выступал за "сине-гранатовых".
Не пропустите: Ротен просит Месси покинуть ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
44-летний Денилсон возобновил карьеру. Он не играет с 2010 года
-
Главные новости дня: 23 марта
-
УЕФА проведет срочные переговоры из-за заявки России на проведение Евро
-
"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти
-
УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года
Лента новостей
-
"Рома" назвала цену на Абрахама
-
Стало известно, когда Фати вернётся к тренировкам с "Барселоной"
-
Абрамовичу разрешили финансово помочь "Челси"
-
В "Зените" отреагировали на новый формат лимита на легионеров в РПЛ
-
СМИ узнали, сколько "Реалу" придётся заплатить за Беллингема
-
44-летний Денилсон возобновил карьеру. Он не играет с 2010 года
-
Судебное заседание по делу Промеса перенесено: названа причина
-
Бэйл прокомментировал своё будущее
-
Шустер призвал Месси не возвращаться в "Барселону"
-
Президент РФС объяснил, почему в чемпионате России не будет иностранных клубов
-
Главные новости дня: 23 марта
-
Карпин сделал замечание форварду Сергееву
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за турецкого вингера
-
УЕФА проведет срочные переговоры из-за заявки России на проведение Евро
-
Пети сделал прогноз на противостояние "Челси" и "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Глава Ла Лиги обрек на провал новый проект Суперлиги
-
Тьяго Силва хочет повторить путь Мальдини
-
Карпин высказался о новом лимите на легионеров
-
"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти
-
Ротен просит Месси покинуть ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14