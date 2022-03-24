Шустер призвал Месси не возвращаться в "Барселону"

Фото твиттер ПСЖ

Бывший футболист "Барселоны" и "Реала" Бернд Шустер считает, что форварду ПСЖ Лионелю Месси не нужно возвращаться в каталонский клуб.

"В "Барсе" все запомнили Месси великолепным. Но он стареет и больше не может давать то шоу, что было раньше. Не хотелось бы видеть, как Лео освистывают или оскорбляют. Это очень неприятно.

На его месте я бы искал мотивацию в других местах. Месси ещё может провести пару хороших сезонов. Но мне не нравится сегодняшний ПСЖ. Это не та команда, которая должна находиться рядом с Лео", - приводит слова Шустера ESPN.

Напомним, что 34-летний аргентинец перешёл в ПСЖ в августе прошлого года, а до этого он всю карьеру выступал за "сине-гранатовых".

Не пропустите: Ротен просит Месси покинуть ПСЖ. | http://soccernews.ru