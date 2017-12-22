Известный в прошлом немецкий футболист, а ныне тренер Бернд Шустер раскритиковал футбол в Южной Америке.

"Мне не понравился "Гремио" своим выступлением на клубном Чемпионате Мира. Какой футбол должен быть в Южной Америке, если "Гремио" выиграл кубок Либертадорес?", - приводит слова 57-летнего специалиста Don Balon.

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