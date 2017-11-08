Шустер сожалеет об уходе Мораты из "Реала"

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Шустер сожалеет об уходе Мораты из "Реала"

Экс-наставник мадридского "Реала" Бернд Шустер выразил мнение, что королевский клуб совершил ошибку, продав в "Челси" форварда Альваро Морату.

"Мне очень жаль, что Мората покинул "Реал". Его уход ослабил команду. В течение сезона это даст о себе знать, однако в распоряжении Зидана много возможностей" - цитирует Шустера Bernabeu Digital.

25-летний Мората в этом сезоне сыграл за "Челси" 15 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи.

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