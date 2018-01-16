Шустер: "Зидан хочет посадить Роналду на лавку для запасных"

Известный немецкий специалист Бернд Шустер не исключает, что причиной неудач "Реала" может быть конфликт главного тренера Зинедина Зидана с лидером "сливочных" Криштиану Роналду.

"Я уверен, что Зидан рассматривает вариант с тем, чтобы Криштиану оказался на скамейке запасных, но как ему это объяснить. Это не так просто. Нужно проанализировать, каковы реальные проблемы. Недостаток голов. Если ваш лучший бомбардир забил всего четыре мяча, то это проблема. Это фундаментально", - отметил он.

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