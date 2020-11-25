Шварц: "Карпин мне очень импонирует как тренер"

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Шварц: "Карпин мне очень импонирует как тренер"

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц рассказал, что думает о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине и предстоящей игре с командой.

"По матчу в субботу нас ожидает интенсивная игра. Мы с тренерской командой проанализировали игру "Ростова". Виден почерк Валерия Карпина, который мне очень импонирует как тренер.

Мы активно готовимся к этой игре. Наши команды играют по похожему стилю: «Ростов» много прессингует и контрпрессингует, играет агрессивно. Нам нужно будет находить свободные зоны для атак, и мы ожидаем очень интенсивной игры.

Ждем игру в субботу. Будем бороться за каждый метр, мы не должны проиграть ни один шаг. Матч будет сложным", - передает слова Шварца Sport24.

Встреча команд состоится 28 ноября. Начало игры - в 19:00 (мск).

А еще: Карпин с игроками команды посадили деревья на территории "Ростов Арены"| http://soccernews.ru
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