Шварц: "Карпин мне очень импонирует как тренер"

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц рассказал, что думает о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине и предстоящей игре с командой.

"По матчу в субботу нас ожидает интенсивная игра. Мы с тренерской командой проанализировали игру "Ростова". Виден почерк Валерия Карпина, который мне очень импонирует как тренер.

Мы активно готовимся к этой игре. Наши команды играют по похожему стилю: «Ростов» много прессингует и контрпрессингует, играет агрессивно. Нам нужно будет находить свободные зоны для атак, и мы ожидаем очень интенсивной игры.

Ждем игру в субботу. Будем бороться за каждый метр, мы не должны проиграть ни один шаг. Матч будет сложным", - передает слова Шварца Sport24.

Встреча команд состоится 28 ноября. Начало игры - в 19:00 (мск).

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