Шварц оценил игру Смолова в дебютном матче после возвращения в "Динамо"

Фото твиттер "Динамо"

Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц высказался об игре нападающего Фёдора Смолова.

31-летний футболист оформил дубль в первом матче после возвращения в столичный клуб.

Форвард забил оба гола с пенальти, а "бело-голубые" разгромили команду вооружённых сил Катара со счётом 12:0.

"Фёдор на протяжении всех десяти дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Мы рады, что Смолов смог дважды отличиться", - сказал Шварц.

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