Шварц оценил игру Смолова в дебютном матче после возвращения в "Динамо"
Фото твиттер "Динамо"
Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц высказался об игре нападающего Фёдора Смолова.
31-летний футболист оформил дубль в первом матче после возвращения в столичный клуб.
Форвард забил оба гола с пенальти, а "бело-голубые" разгромили команду вооружённых сил Катара со счётом 12:0.
С возвращением, Федя #ДинамоВСК pic.twitter.com/zQ7usvPKAi— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 20, 2022
Смолов — сразу дубль в первом матче— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 20, 2022
Федя #ДинамоВСК 2:0 https://t.co/bZiajMfoWU pic.twitter.com/5wqz0z9Lds
"Фёдор на протяжении всех десяти дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Мы рады, что Смолов смог дважды отличиться", - сказал Шварц.
Не пропустите: Тюкавин объяснил, почему отклонил предложения от английских и итальянских клубов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Шварц оценил игру Смолова в дебютном матче после возвращения в "Динамо"
-
Анчелотти провёл юбилейный матч в "Реале"
-
"Химки" арендовали белоруса, отбывшего дисквалификацию за договорной матч
-
Официально: Вагнер Лав стал игроком "Мидтъюлланда"
-
Языджи выбрал игровой номер в ЦСКА
-
Экс-защитник "Манчестер Сити" Мангаля подписал контракт с французским клубом
-
Азар не собирается возвращаться в "Челси"
-
"Барселона" снова теряет Фати
-
"Тоттенхэм" определился с будущим Льориса
-
Мино Райолу перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья
-
"Ливерпуль" обновил рекорд Кубка английской лиги
-
Главные новости дня: 20 января
-
"Атлетик" выбил "Барселону" из Кубка Испании
-
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии
-
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Африки
-
Боевая ничья Казахстана, спасение Италии: результаты Евро-2022 по футзалу 20 января
-
Шомуродов помог "Роме" Моуринью пройти в четвертьфинал Кубка Италии
-
"Барселоне" предложили услуги Шика
-
Агент Юри Алберто высказался о возможном переходе игрока в "Зенит"
-
"Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги