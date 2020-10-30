Шварц оценил выступления российских команд в Лиге Чемпионов

Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мыслями о результатах клубов РПЛ в Лиге Чемпионов.

Напомним, что на этой неделе "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" (0:2), "Краснодар" - "Челси" (0:4), а "Локомотив" - "Баварии" (1:2).

В первом туре ЛЧ "сине-бело-голубые" потерпели поражение от "Брюгге" (1:2), а "быки" и "железнодорожники" добыли ничьи в матчах с "Ренном" (1:1) и "Зальцбургом" (2:2) соответственно.

"Важно понимать, против каких соперников играли наши команды. Это команды высокого уровня. Если говорить о матче "Локомотив" - "Бавария", то футболисты "железнодорожников" неплохо сыграли. Результаты не были столь хороши, но надо понимать, какие команды противостояли. Могу точно сказать, что уровень команд российского чемпионата находится на достаточно высокой планке", - сказал Шварц.

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