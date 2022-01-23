Шварц поделился мнением о подписании Смолова в "Динамо"

Фото: инстаграм "Динамо"\Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о подписании нападающего сборной России Федора Смолова из "Локомотива".

– Говорят, ради "Динамо" Смолов пошел на двукратное снижение оклада по сравнению с "Локомотивом". Вы понимаете его мотивацию при переходе к вам?

– Во-первых, я не имею отношения к финансам, поэтому мы никогда не касались этой темы в разговорах с Федором.

Что касается мотивации, то она очень простая: Смолов хочет быть частью той команды, которая успешна. Федор до сих пор голоден до побед, он хочет выигрывать, быть частью "Динамо" и добиваться результата с нами.

И это не только слова: начиная с этого сбора он доказывает их своим трудолюбием, – сказал немецкий специалист.

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