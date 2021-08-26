Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением об игре "Локомотива".

"Конечно, есть изменения в сравнении с прошлым сезоном. Сейчас они играют по схеме 4-4-2. Если брать прошлый матч с "Краснодаром", то там "Локомотив" очень хорошо играл на контратаках. Сейчас схема сильно видоизменилась по сравнению с ромбом прошлого года.

Одним Смоловым "Локомотив" не ограничивается. У команды много сильных игроков. Для нас крайне важно максимально сильно вступать в отбор мяча после его потери, чтобы не пропустить контратаку. Нам важно играть плотно и очень организованно в нашей обороне", - сказал немецкий тренер.

Игра "Динамо" - "Локомотив" пройдет завтра, 27 августа. Начало матча запланировано — 19.00 (мск).

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