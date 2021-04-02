Шварц привился российской вакциной "Спутник V"

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Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц объявил, что привился от коронавирусной инфекции.

По словам немецкого специалиста, он сделал прививку российского производства "Спутник V".

Напомним, что 42-летний Шварц возглавляет "бело-голубых" с октября 2020 года.

"Динамо" по итогам 23 туров занимает шестое место в таблице РПЛ.

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