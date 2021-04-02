Шварц привился российской вакциной "Спутник V"

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Шварц привился российской вакциной "Спутник V"

Фото сайт РПЛ

Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц объявил, что привился от коронавирусной инфекции.

По словам немецкого специалиста, он сделал прививку российского производства "Спутник V".

Напомним, что 42-летний Шварц возглавляет "бело-голубых" с октября 2020 года.

"Динамо" по итогам 23 туров занимает шестое место в таблице РПЛ.

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