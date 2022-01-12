Шварц прокомментировал переход Смолова в "Динамо"
Фото сайт "Динамо"
Наставник "Динамо" Сандро Шварц высказался о трансфере нападающего Федора Смолова.
"Я рад, что Федор Смолов перешел в "Динамо". Это качественный форвард, у которого много сильных сторон. Их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс это опытный футболист, а у нас довольно молодая команда.
Я общался с Федором лично, и мне разговор очень понравился. Он вообще произвел на меня впечатление своей интеллигентностью. Для нас важно, чтобы футболисты были личностями не только на поле, но и в жизни.
К тому же он говорит на великолепном английском, что будет полезным в раздевалке", - приводит слова Шварца сайт клуба.
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