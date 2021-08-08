Шварц прокомментировал победу над ЦСКА
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал победу в московском дерби над ЦСКА (2:1).
"Интенсивная игра. Первые 20 минут не удалось войти в игру. Допустили много простых ошибок, потерь мяча. Результат — пропущенный мяч. Начиная со второго тайма внесли коррективы. Пас стал точнее, увеличили скорость передач. Стали играть агрессивнее, давить на соперника, играть смело, в высокий прессинг. Заслуженно забили два мяча и победили.
Не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого, не моя задача давать такие оценки. В перерыве сегодня пообщались с ребятами и сказали: игра прошлого сезона проходила в том же ключе. Проигрывали после первого тайма, сделали корректировки и перевернули игру во втором тайме", — цитирует Шварца Sport24.
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