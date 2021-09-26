Шварц прокомментировал победу над "Рубином"

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Шварц прокомментировал победу над "Рубином"Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мыслями после победы в матче с "Рубином" (2:0) в девятом туре РПЛ.

"В течении 75 минут мы полностью владели инициативой, доминировали, играли агрессивно. Мы не дали сопернику создать моменты. Я считаю, те два мяча, которые мы забили, абсолютно заслуженные.

В последние 15 минут встречи нам не хватало сил. Это можно объяснить тем, что у нас было три игры до этого. Так называемая английская неделя. Я очень доволен как игрой, так и результатом, которого мы сегодня добились", – сказал Шварц.

Также не пропустите: "Динамо" обыграло "Рубин" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
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