Шварц прокомментировал победу над "Рубином"
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мыслями после победы в матче с "Рубином" (2:0) в девятом туре РПЛ.
"В течении 75 минут мы полностью владели инициативой, доминировали, играли агрессивно. Мы не дали сопернику создать моменты. Я считаю, те два мяча, которые мы забили, абсолютно заслуженные.
В последние 15 минут встречи нам не хватало сил. Это можно объяснить тем, что у нас было три игры до этого. Так называемая английская неделя. Я очень доволен как игрой, так и результатом, которого мы сегодня добились", – сказал Шварц.
Также не пропустите: "Динамо" обыграло "Рубин" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
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