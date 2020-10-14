Шварц прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо"

Теги сандро шварцдинамо москва

Шварц прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо"

Новый наставник "Динамо" Сандро Шварц высказался о своем назначении.

"Я горд, что мне выпал шанс поработать в "Динамо". Это великий клуб с историей и традициями. Для меня это фантастический вызов, я с нетерпением жду начала работы.

Сейчас в "Динамо" собралась молодая и перспективная команда. У меня большие амбиции, и мы сделаем все возможное для достижения наших целей", - заявил Шварц.

Напомним, что Шварц сменил на этом посту Кирилла Новикова. После 10 туров "Динамо" идет в РПЛ на шестом месте.

Читайте также: Московское "Динамо" возглавил немецкий тренер. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стала известна зарплата Мозеса в "Спартаке"

Стала известна зарплата Мозеса в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов