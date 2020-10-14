Шварц прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо"
Новый наставник "Динамо" Сандро Шварц высказался о своем назначении.
"Я горд, что мне выпал шанс поработать в "Динамо". Это великий клуб с историей и традициями. Для меня это фантастический вызов, я с нетерпением жду начала работы.
Сейчас в "Динамо" собралась молодая и перспективная команда. У меня большие амбиции, и мы сделаем все возможное для достижения наших целей", - заявил Шварц.
Напомним, что Шварц сменил на этом посту Кирилла Новикова. После 10 туров "Динамо" идет в РПЛ на шестом месте.
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