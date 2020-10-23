Шварц провел первую тренировку в "Динамо"

"Динамо" показало кадры с первой тренировки под руководством нового наставника Сандро Шварца.

Занятие команды также посетили спортивный директор Желько Бувач и Андрей Воронин, вошедший в тренерский штаб немецкого специалиста.

"Динамо" объявило о назначении Шварца 14 октября. Тренер заключил с московским клубом двухлетнее соглашение.

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