Шварц провел первую тренировку в "Динамо"
"Динамо" показало кадры с первой тренировки под руководством нового наставника Сандро Шварца.
Занятие команды также посетили спортивный директор Желько Бувач и Андрей Воронин, вошедший в тренерский штаб немецкого специалиста.
"Динамо" объявило о назначении Шварца 14 октября. Тренер заключил с московским клубом двухлетнее соглашение.
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