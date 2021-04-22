Шварц рассказал о планах "Динамо" на остаток сезона
Фото сайт РПЛ
Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц дал понять, что у команды нет чётких задач на заключительную часть сезона.
"У нас молодая команда. Но сейчас мы не говорим о каких-то итоговых целях на сезон. Мы отталкиваемся от каждой игры по отдельности. Конечно, мы стараемся быть как можно выше, но идём от матча к матчу. "Спартак" и ЦСКА подсели, мы не радуемся неудачам наших конкурентов. Отталкиваемся от нашей игры. Будем стараться закончить сезон на мажорной ноте", - сказал Шварц.
"Динамо" набрало 46 очков в 26 турах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
"Бело-голубым" осталось сыграть с "Химками", "Рубином", "Локомотивом" и ЦСКА.
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