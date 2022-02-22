Шварц рассказал о зимних сборах "Динамо"

Фото: сайт "Динамо"\Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц рассказал о зимних сборах команды.

"По итогам сборов хочу сделать комплимент всем, кто в них участвовал. Всему персоналу, нашей тренерской команде и, конечно же, футболистам. То, как напряжённо и усердно они работали – это было просто великолепно. Мы попадали в различные обстоятельства, когда тот или иной игрок мог на время выпасть из тренировочного процесса или получал лёгкое повреждение.

И тем не менее мы провели выдающуюся работу в течение этих пяти недель. Ещё мне понравилась та атмосфера, которая сложилась внутри команды. То, как все общались друг с другом.

Да, совершенству нет предела – нам по-прежнему есть куда расти. Но проделанной работой я доволен. В Москву мы вернулись в отличном настроении. Рады, что чемпионат, наконец, возобновляется. Уже 26 февраля нас ждёт важная игра в Химках", - сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Игорь Черевченко уволен из "Химок" уже второй раз за сезон. Известен главный претендент на замену. | http://soccernews.ru