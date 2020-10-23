Шварц рассказал, в какой футбол при нём будет играть "Динамо"

Новый наставник московского "Динамо" Сандро Шварц поделился планами касательно того, какой стиль игры он собирается прививать "бело-голубым".

"У тренерского штаба будут разные сферы ответственности. Будем анализировать соперников: их сильные, слабые стороны. Будем проводить тренировки вместе. Что касается Волкана Булута, то у него большой опыт работы вторым тренером в Бундеслиге, а Андрея Воронина знаю давно. Он долго играл в "Динамо". Он будет помогать мне осуществлять связь с командой. Плюс, он был очень умным игроком.

За последние две-три недели штабом была проделана большая работа. Здесь стоит отметить и остальных тренеров. Зимой не планируем больше никого в штаб приглашать. У нас хорошая связка, этого будет достаточно. Мы планируем играть в интенсивный, энергичный футбол. Планируем играть смело вперёд, но это не вопрос одного дня. Нам нужно делать шаги, чтобы добиться того, что мы хотим видеть", - сказал Шварц.

Напомним, что "Динамо" заключило с немецким специалистом контракт до конца следующего сезона.

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