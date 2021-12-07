Шварц сравнил "Динамо" и "Ливерпуль"

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Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц высказался по поводу стиля прессинга своей команды.

"Нельзя сказать, что мы хотим копировать "Ливерпуль", хотя у нас одна базовая схема 4-3-3. Три парня впереди - Захарян, Грулев и Макаров - хорошо под неё подходят. Они первыми начинают прессинг, когда защитник соперника не очень хорошо принял мяч", - сказал Шварц.

"Динамо" набрало 35 очков в 17 турах РПЛ и занимает второе место в таблице лиги.

Немецкий тренер возглавляет "бело-голубых" с октября 2020 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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