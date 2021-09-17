Шварц сравнил стили игры в России и Германии
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц в интервью для Sports.ru сравнил стили игры в Российской Премьер-Лиге и немецкой Бундеслиги.
– Вы несколько раз говорили, что все игроки "Динамо" должны понимать философию команды. Как можно сформулировать философию РПЛ?
– Мне не хотелось бы оценивать другие клубы, но я убежден, что у клуба должна быть какая-то идентичность, с которой себя ассоциируют игроки, тренеры, сотрудники, болельщики.
В идеале в эту идентичность входит игровая идея, под которую клуб приглашает персонал. Если игровую идею определяет только тренер, вряд ли клуб добьется долгосрочного успеха. Есть игровая идея, под нее подбираются спортивный директор и главный тренер. Она транслируется всем – вплоть до академии.
Во время перерыва на матчи сборных мы встречались с тренерами академии "Динамо", объясняли главные, на наш взгляд, принципы в подготовке молодых игроков.
Мы считаем, что самое важное – обучение в ситуациях один в один, как в атаке, так и в обороне. Нельзя всем ставить одни границы – нужно их расширять.
Уже после этого можно говорить о тактике, обороне пространства и других вещах.
– Сейчас вы не ответили ничего конкретного про лигу, но при этом, когда вас спрашивали о разнице между РПЛ и Бундеслигой, вы ответили: "Меня поразило, с каким упорством и верой команды умеют обороняться". Разве нельзя сказать, что это – философия большинства команд РПЛ?
– Да, согласен. В России многие команды хорошо себя чувствуют, имея 25-30% владения. Это действительно сильно отличается от Германии, где такое встречается только в матче середняков и аутсайдеров против "Баварии", – сказал немецкий специалист.
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