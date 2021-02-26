Шварц высказался о попытке "Динамо" купить у "Спартака" Бакаева

Наставник московского "Спартака" Сандро Шварц ответил на вопрос о желании "бело-голубых" заполучить полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева.

Ранее сообщалось, что клубы вели переговоры о возможном переходе 24-летнего футболиста в последний день зимнего трансферного окна.

В итоге стороны не сумели согласовать сумму сделки - "Динамо" предлагало 5 миллионов евро, а "Спартак" требовал 12 миллионов.

"Действительно ли мы интересовались Бакаевым? Есть две основные составляющие, когда рассматривается приобретение нового футболиста. Он должен устраивать клуб с точки зрения качества игры, и должны быть приемлемые финансовые условия. На текущий момент те футболисты, которые есть в обойме, нас полностью устраивают. И, в частности, кубковая встреча против "Спартака" это тоже показала", - сказал Шварц.

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