Шварц высказался о трансферной политике "Динамо"
Фото: инстаграм "Динамо"\Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о трансферной политике клуба.
"Соперники усилились, и болельщики спрашивают, почему мы не купили никого, кроме Смолова? Мне кажется, нет смысла сравнивать нашу трансферную политику с другими клубами. Мы следуем своей трансферной стратегии, идём своим собственным путём. Ну и потом, к нам присоединился Смолов – хороший и умный игрок, чей футбольный интеллект даёт нам новые возможности. Это нормально, что многие клубы укрепили именно позицию нападающего, ведь это очень важная позиция, форварды часто решают исходы игр.
Всегда надо анализировать, какой состав есть у тебя под рукой. Не берусь оценивать конкурентов, зачем им много трансферов, но у нас есть понятная структура и набор игроков.
К тому же не забывайте, что в строй возвращаются Лесовой и Лаксальт, которые вроде бы и давно с нами, но из-за травм пропустили большую часть сезона. Получается, что у нас по факту добавился не один игрок, а три. Мы рады их возвращению – они дадут нам новые возможности.
И ещё раз хочу успокоить болельщиков: у нас своя дорога, своя стратегия. Мы ей следуем и ни на кого не оглядываемся", - сказал немецкий специалист.
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